حبس 4 عاطلين 4 أيام لاتهامهم بالاتجار فى المخدرات والسلاح بشبرا الخيمة

حبس 4 عاطلين 4 أيام لاتهامهم بالاتجار فى المخدرات والسلاح بشبرا الخيمةالأحد، 31 ديسمبر 2017 03:32 م
حبس - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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قرر المستشار أحمد سعيد البلتاجى، رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات جنوب بنها، حبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة والسلاح.
وردت معلومات سرية للمقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، مفادها أن "كروس م" 24 سنة عاطل، و"رومانى ر" 30 سنة عاطل، و"بشرى ب" 28 سنة عاطل، و"عامر ع" 34 سنة عاطل، جميعهم مقيمين دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يمارسون نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالأقراص المخدرة والسلاح، فتم إخطار اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية.
وبعد تقنين الإجراءات تم إعداد كمين أعد لهم، وتم ضبطهم وبحوزتهم 3 سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع، و8 طلقات من ذات العيار، و600 قرص مخدر، و3 هواتف محمولة، و2 سلاح أبيض "مطواة"، وتحرر محضرا بالواقعة، وأحيل للنيابة التى أصدرت قرارها المتقدم.
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