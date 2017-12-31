حالة الطقس اليوم الأحد 31 / 12/ 2017 فى مصر والدول العربية





كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الأحد ، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على باقى الأنحاء نهارا، شديد البرودة ليلا.

كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا حتى شمال الصعيد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى محافظات الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد وحلايب وشلاتين.

حالة الطقس اليوم فى مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على باقى الأنحاء نهارا، شديد البرودة ليلا.

كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا حتى شمال الصعيد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى محافظات الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد وحلايب وشلاتين.

كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على كافة الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: تنخفض درجات الحرارة و تُصبح أقل بقليل من مُعدلاتها، و يكون الطقس صباحاً رطباً مع تشكل الضباب في الضباب في مناطق البادية والسهول الشرقية،وأثناء النهار، يكون الطقس بارداً نسبياً مع ظهور كميات من السحب المُنخفضة، والرياح تكون غربية مُعتدلة السرعة، تنشط على فترات.

يُحذّر من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فى ساعات الصباح سبب الضباب فى مناطق البادية والسهول الشرقية.

في خليج العقبة، الرياح: شمالية، خفيفة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

ليلاً: يطرأ المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة و يكون الطقس بارداً في أغلب المناطق وشديد البرودة فى مناطق البادية و جبال الشراه، و تظهر كميات من السُحب على ارتفاعات مُختلفة، وتزداد نسبة الغبار فى الأجواء تدريجياً، و يُحتمل هطول زخات محلية من الأمطار بعد مُنتصف الليل فى بعض المناطق، والرياح تكون جنوبية مُعتدلة إلى نشطة السرعة، تُصحب بهبات قوية فوق جِبال الشراه.

الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وخلال ساعات المساء تكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق الشمالية والساحلية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.