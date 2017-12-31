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جهاز نظافة السويس: رفع 1.2 مليون طن قمامة خلال عام 2017

الأحد، 31 ديسمبر 2017 12:00 ص
جهاز نظافة السويس: رفع 1.2 مليون طن قمامة خلال عام 2017 رفع قمامة-ارشيفيه


السويس- سيد نون
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قال سعيد اللبيدي، رئيس جهاز النظافة بمحافظة السويس، إنه خلال عام 2017 تم رفع مليون و200 طن قمامة ومخلفات صلبة من أحياء محافظة السويس، فى زيادة عن الأعوام الماضية.

وأكد سعيد اللبيدى لـ"اليوم السابع"، أن العاملين بجهاز النظافة بالمحافظة بذلوا جهدا كبيرا خلال عملهم طوال العام من اجل رفع القمامة من جميع الشوارع يوميا سواء ليلا أو نهارا.

وأشار سعيد، أنه أيضا تم توفير معدات وأجهزة ساعدت فى العمل داخل جهاز النظافة، وبالرغم من الصعوبات بسبب ظروف العمل فإن الجميع فى جهاز النظافة يعمل بجد كبير.

وأكد سعيد، على قيام محافظ السويس اللواء أحمد حامد منذ توليه منصبه بالمحافظة على القيام بالتدخل باستمرار لإنهاء أى نوع من الأزمات يواجه جهاز النظافة، بجانب نجاح المحافظ فى توفير معدات وأجهزة وسيارات لجهاز النظافة يتم العمل بها حاليا.

وتابع رئيس جهاز النظافة، أننا قمنا خلال العام الماضى بالتنسيق مع جميع الاحياء بالمحافظة، خاصة مع تزايد كميات المخلفات الموجودة باستمرار ويتم رفعها من الشوارع بالأحياء، ونحاول دائما خلال العمل التغلب على أى عراقيل تحدث، مؤكدا أن الفترة القادمة داخل المحافظة ستشهد تطور ملحوظ فى العمل بجهاز النظافة وسيشعر به المواطنون بالمحافظة فى كل مكان.


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