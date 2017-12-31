جهاز تنمية المشروعات وشركة بلس للتأجير التمويلى يوقعان عقدا قيمته 20 مليون جنيه

كتب : إسلام سعيد

تأكيدًا على حرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة، وقعت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات وكل من أشرف محمد سرى وسعيد على زعتر لأعضاء مجلس ادارة شركة بلس للتأجير التمويلى عقد قرض بهدف تنمية المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع المحافظات بنظام التأجير التمويلى قيمته 20 مليون جنيه.

وقد صرحت نيفين جامع فى بيان بأن هذا العقد يهدف إلى قيام الشركة بإعادة الإقراض بنظام التأجير التمويلى وتلبية الطلبات التى تقدم إلى الشركة من أصحاب المشروعات الصغيرة الراغبة فى استئجار آلات ومعدات وتجهيزات المشروعات الجديدة والقائمة، تمويل شراء السيارات المرتبطة بخدمة النشاط عدا سيارات الملاكى، تمويل مشروعات تنمية الثروة الحيوانية بنظام التأجير التمويلى، تمويل الآلات والمعدات بالمراكز الطبيـة والعيادات والصيدليات للأطباء والصيادلة العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بنظام التأجير التمويلى وذلك بشرط حصول الطبيب أو الصيدلى على ترخيص لفتح عيادة أو صيدلية خاصة لمزاولة النشاط وذلك حتى يتمكن أصحاب تلك المشروعات من مزاولة نشاطهم أو التوسع فيه على أن تؤول اليهم ملكية المال المؤجر بالشراء من الشركة وأشارت إلى أن قيمة التعاقد الواحد الذى ستقوم به الشركة مع المستأجرين يصل حده الأقصى إلى مليون جنيه للعقد الواحد ومن المتوقع تنفيذ حوالى 44 عقدا بنظام التأجير التمويلى بما يتيح إجمالى 220 فرصة عمل دائمة ومؤقتة فى مختلف المحافظات.