جنح المعادى تقضى ببراءة الفنانة غادة عبد الرازق من تهمة خدش الحياء

جنح المعادى تقضى ببراءة الفنانة غادة عبد الرازق من تهمة خدش الحياءالأحد، 31 ديسمبر 2017 02:20 م
غادة عبد الرازق
كتب محمد عبد الرازق
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قضت محكمة جنح المعادى، اليوم الأحد، ببراة الفنانة غادة عبد الرازق، فى الجنحة المباشرة المقامة من سمير صبرى المحامى، وتتهمها بارتكاب فعل خادش للحياء.
وكان سمير صبرى أقام جنحة مباشرة اتهم فيها الفنانة، بارتكاب الفعل الفاضح، فيما اعتذرت غادة عبد الرازق عن الفيديو بعد تصويره ونشره بأيام، مؤكدة أنها تتلقى علاجًا مهدئًا أفقدها توازنها.
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عدد الردود 0
بواسطة:
محمد سعد محمد
يحيا العدل
يحي العدل
عدد الردود 0
بواسطة:
شمتان
ياعم سمير ياعم صبرى
يلا ياعم سمير ياعم صبرى معدش فى حاجه ناقصة للشهرة غير انك ترفع قضية على نفسك ياعم خليك فى حالك انت رجل كبير
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
دى متصوره صوت وصوره.....!!؟؟..ومعترفه..واعتذرت
😎..
عدد الردود 0
بواسطة:
صريح
تى را را را را
يعنى كده اى حد يقلع عريان فى بث مباشر براءه .. يعينى على الصبر ياعينى عليه .. الله يرحمك ياوديع الصافى هههه
عدد الردود 0
بواسطة:
حازم
وكمان صاحبة عيا
لا حول ولا قوة الا بالله
عدد الردود 0
بواسطة:
Ahmed
غاده عبد الرازق
قول ياباسط تلقي الدنيا هاصت