جامعة القاهرة: 13 حالة من المحبوسين يؤدون امتحاناتهم داخل مقر محبسهم

جامعة القاهرة: 13 حالة من المحبوسين يؤدون امتحاناتهم داخل مقر محبسهمالأحد، 31 ديسمبر 2017 03:00 ص
محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن عدد الطلاب المحبوسين، الذين وافقت الجامعة على امتحانهم داخل محبسهم، بلغ 13 حالة، وذلك بعد استيفاء كل الإجراءات القانونية بهذا الشأن.
وأضاف الخشت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الداخلية تتقدم بمذكرة رسمية بناء على الطلاب الراغبين فى أداء الامتحانات داخل محبسهم، مؤكدا أن الجامعة وافقت على كل الطلبات التى تقدم بها الطلاب فى هذا الشأن.
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