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تيريزا ماى: بريطانيا ستواصل تحقيق التقدّم فى 2018 رغم تحدى الـبريكست

الأحد، 31 ديسمبر 2017 07:00 ص
تيريزا ماى: بريطانيا ستواصل تحقيق التقدّم فى 2018 رغم تحدى الـبريكست تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا


لندن (أ ف ب)
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قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى، برسالتها لمناسبة العام الجديد الاحد، أن 2018 سيكون عام "الثقة المتجددة والفخر"، بالنسبة لبريطانيا التى تواجه تحدى الخروج من الاتحاد الاوروبي.

وأشارت ماى، إلى أن 2017 كان عام التقدّم بالنسبة لبريطانيا على مستوى المرحلة الاولى من مفاوضات بريكست، وأضافت، أن 2018 يجب ان يكون عاما "نواصل فيه احراز تقدم جيد نحو (...) اقتصاد مناسب للمستقبل ومجتمع قوى واكثر انصافا للجميع".

وتابعت "وأيًا تكن التحديات التى قد نواجهها، انا اعلم اننا سنتمكن من التغلب عليها"، غير ان غرف التجارة البريطانية التى تمثل الاف الشركات فى كل انحاء البلاد حذرت من ان التجار يفقدون صبرهم بانتظار توضيح ما سيحدث بمجرد مغادرة بريطانيا الاتحاد الاوروبي.

واردفت ماى "ان نجاح بريكست امر بالغ الاهمية، لكنه لن يكون الحد الاقصى لطموحاتنا"، موضحة انها تريد "نهجا متوازنا" للانفاق العام.

ولفتت من جهة ثانية الى سعيها للقضاء على التحرش فى اماكن العمل وكذلك "القضاء على كل التعصب والتمييز فى مجتمعنا"، على الصعيد الدولي، قالت ماى ان بريطانيا ستعمل على معالجة ملفات التطرف وتغير المناخ والنفايات البلاستيكية فى المحيطات.

فى 21 ديسمبر، اضطرت ماى لقبول استقالة نائبها وحليفها المقرب داميان غرين الذى اقر بانه كذب بشان اكتشاف مشاهد اباحية فى حاسوبه، لتجد نفسها أكثر عزلة على راس الحكومة البريطانية.

 


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