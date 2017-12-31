تونس ترفع أسعار الوقود والبنزين بزيادة 2.85%





تونس (رويترز)

رفعت الحكومة التونسية أسعار الوقود اليوم الأحد، ليزيد سعر البنزين بنسبة 2.85 بالمئة، وذلك ضمن خطط لخفض الدعم الحكومى وتقليص عجز الموازنة فى إطار إصلاحات رئيسية يطالب بها المقرضون الدوليون.

وقالت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة التونسية فى بيان إنه تقرر رفع سعر لتر البنزين إلى 1.800 دينار (0.7333 دولار) من 1.750 دينار بداية من منتصف الليل.

وهذه هى الزيادة الثانية بعد أن رفعت الحكومة التونسية أسعار البنزين بنسبة 6.7 بالمئة فى يوليو تموز الماضى.

وتكافح تونس لكبح جماح العجز التجارى المتزايد بسبب ارتفاع واردات الطاقة. وسجل العجز التجارى التونسى مستوى قياسيا مرتفعا عند 5.82 مليار دولار فى أول 11 شهرا من 2017، بزيادة 23.5 % على أساس سنوى.