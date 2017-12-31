توريد جهاز تسخين وتبريد عضلة القلب لمستشفى جامعة الازهر بدمياط

بتكلفة 2.6 مليون جنيه..
توريد جهاز تسخين وتبريد عضلة القلب لمستشفى جامعة الازهر بدمياطالأحد، 31 ديسمبر 2017 05:22 م
المحاسب أسامة حفيلة رئيس مجلس أمناء مستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة
دمياط معتز الشربينى
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تسلمت مستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة، جهاز تسخين وتبريد عضلة القلب، بتكلفة 2.6 مليون جنيه من حساب مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، ليكون هدية مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة بمناسبة العام الجديد لسكان المدينة.
وقال المحاسب أسامة حفيلة رئيس مجلس أمناء مستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة، فى بيان صحفى، إن الجهاز سيدخل الخدمة بداية الأسبوع القادم لخدمة كل من يحتاج الرعاية من كافة أنحاء المحافظة والمحافظات المجاورة.
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