تقرير دولى: مصرع 81 صحفيا على الأقل فى العالم خلال 2017





(أ ش أ)

أعلن الاتحاد الدولى للصحفيين ، أن 81 صحفياً على الأقل لاقوا حتفهم خلال تأديتهم لواجباتهم المهنية خلال هذا العام.

ونقلت شبكة" إيه بى سى نيوز" الأمريكية، ما جاء فى تقرير أصدره الاتحاد الدولى للصحفيين ، بأن هؤلاء الصحفيين لقوا مصرعهم خلال عمليات قتل متعمدة وهجمات بسيارات مفخخة وحوادث تبادل لإطلاق الرصاص ، مشيراً إلى أن العنف والمضايقات ضد العاملين بالصحف ووسائل الإعلام ارتفعت بشكل كبير خلال العام الذى يوشك على النهاية.

وتابع التقرير "أن أكبر عدد من القتلى بين الصحفيين خلال عام 2017 كان فى دولة المكسيك، يليها عدد من الدول الأخرى التى تشهد صراعات داخلية مثل أفغانستان والعراق وسوريا".

وكشف التقرير أن السلطات فى تركيا تعمل على الضغط بشكل متزايد على وسائل الإعلام منذ العام الماضي، وأن أنقرة باتت سيئة السمعة فى قضايا اعتقال الصحفيين"، مشيرا إلى أن حوالى 160 صحفياً ما زالوا رهن الاعتقال فى تركيا يمثلون ثلثى الصحفيين المعتقلين على مستوى العالم ككل.

وأورد التقرير قائمة بأعداد القتلى فى دول العالم خلال عام 2017، تضمن مقتل 13 صحفيا فى المكسيك و11 صحفيا فى أفغانستان، و11 فى العراق وأفغانستان، و 10 فى سوريا، و6 فى الهند، و4 فى الفلبين، و4 فى باكستان، و3 فى نيجيريا، و3 فى الصومال، و3 فى هندوراس.