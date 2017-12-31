تعرف على 31 إنجازًا للقطاع الصناعى بوزارة التجارة والصناعة خلال 2017





كتب إسلام سعيد

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن هناك عدد من النتائج التى شهدها القطاع الصناعى خلال عام 2017 والتى جاءت على النحو التالى:

1- إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية

2 - إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى فى مصر وتشمل4136 فرصة استثمارية فى 8 قطاعات صناعية بـ27 محافظة

3- توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة التنمية الصناعية وشركة سنغافورة القابضة لإنشاء مدينة صناعية متكاملة بالفيوم على مساحة 33 مليون متر مربع

4- توقيع اتفاق مصرى صينى لتطوير وتشغيل المنطقة الصناعية بأبو زنيمة بجنوب سيناء

5- طرح المدينة النسيجية الثانية بمدينة بدر على مساحة مليون متر وتضم 198 قطعة أرض للغزل والنسيج والملابس والصباغة.

6- وضع حجر أساس مجمع صناعى متكامل لإنتاج الأجهزة الكهربائية المنزلية باستثمارات 2.4 مليار جنيه ببنى سويف

7- افتتاح أحدث خط لإنتاج الغسالات الكهربائية بالعاشر من رمضان باستثمارات 120 مليون جنيه

8 - افتتاح مجمعًا للصناعات الصغيرة بالعين السخنة يضم 47 مصنعًا باجمالى استثمارات 800 مليون جنيه ويتيح 5 الآف فرصة عمل

9- إطلاق برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بتمويل 500 مليون دولار مقدمة من البنك الدولى، البرنامج يشمل دعم وتطوير 6 مناطق صناعية بمحافظتى سوهاج وقنا

10- تسليم عقود تخصيص 72 قطعة أرض بالمجان للمصانع الصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة المنيا بإجمالى مساحة 276 ألف متر

11 تسليم عقود تخصيص 33 قطعة أرض بالمجان بمحافظة بنى سويف بإجمالى مساحة312 ألف متر مربع فى مشروعات صناعية تكلفتها الاستثمارية 4 مليارات جنيه وتتيح 4 آلاف فرصة عمل.

12- إطلاق شركة "مصر لرأس المال المخاطر" برأسمال مصدر قدره 150 مليون جنيه

13- إصدار قرارًا بتشكيل مجلس إدارة هيئة سلامة الغذاء لمدة 3 سنوات لتنظيم تداول الغذاء والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى.

14 - تشكيل المجلس الأعلى للصناعات النسيجية

15 - مصر توقع بروتوكول لتعزيز القيمة المضافة للقطن المصرى بالأسواق المحلية والعالمية (القطن من البذرة إلى الكسوة) بالتعاون مع منظمة اليونيدو والوكالة الايطالية للتعاون والتنمية بتكلفة اجمالية 1.5 مليون يورو.

16- إصدار قرار بمنح مهلة إضافية لمدة 9 أشهر للقرار الخاص بتحديد نسبة المحتوى الرطوبى للقمح المستورد بـ13.5% لتنويع مصادر الاستيراد، وتلبية احتياجات المستهلك المصرى من المنتجات الغذائية القائمة على القمح

17- تنظيم المهرجان الثالث للتمور بسيوة 2017 بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى

-18 توقيع 3 مذكرات تفاهم بين مصر والإمارات فى مجالات تنمية إنتاج وتصنيع وتخزين التمور

-19 وزارة التجارة والصناعة وشركة سيمنس مصر توقعان مذكرة تفاهم لتحديث ودعم التحول الرقمى للصناعة المصرية.

20- تجديد اعتراف منظمات الاعتماد بالمجلس الوطنى للاعتماد حتى عام 2021 وتمديد الاعتراف ليشمل نظم إدارة سلامة الغذاء

21- إصدار قرار بتعليق تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية عن عام 2018

22- نجاح المشاركة المصرية فى اكسبو استانا 2017 وإقبال غير مسبوق على زيارة الجناح المصرى، ومصر تتصدر قائمة الـ115 دولة المشاركة بـ1.3 مليون زائر

23- اتفاق بين مركز تحديث الصناعة وشركة كازاخ انفيست لتسهيل تبادل الاستثمارات المشتركة فى المجالات الصناعية ونقل التكنولوجيا بين مصر وكازاخستان

24- مصلحة الرقابة الصناعية تحصل على شهادة الأيزو 9001/2008

25-توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتى الصناعة والتعليم العالى لربط البحث العلمى باستراتيجية تنمية وتطوير الصناعة المصرية

26- بدء التشغيل التجريبى للبوابة الإليكترونية للمطابع الأميرية

27- تنفيذ مشروع مشترك مع اليونيدو لاستخدام الطاقة الشمسية فى العمليات الصناعية الحرارية فى مصر بتكلفة 6.5 مليون دولار، والمشروع يستغرق تنفيذه خمس سنوات ويستهدف قطاعات الصناعات الغذائية والكيماوية والنسيجية

-28 توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات الصناعة والهجرة والتعليم تعاون لتوعية الشباب بسبل الهجرة الآمنة ورعاية الموهوبين والمبتكرين

29- إلزام المنتجين والمستوردين للسلع الهندسية والكيماوية بالإنتاج والاستيراد طبقًا لـ10 مواصفات تشمل منتجات لعب الأطفال والأثاث والتكييف وعدسات النظارات وأجهزة التعقيم وتحليل المعادن الثمينة

30-المواصفات والجودة توقع بروتوكول تعاون مع المركز الإقليمى للطاقة الجديدة والمتجددة لمنح علامة الجودة لسخانات المياه الشمسية (شمسى)

31-افتتاح مركز الإبداع لرواد الأعمال والمبتكرين بكريتيف إيجيبت.