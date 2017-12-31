ترامب يتباهى بانجازات عامه الأول قبل ساعات من حلول 2018





واشنطن (أ ف ب)

تباهى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بالانجازات المحققة فى عامه الرئاسى الأول متطرقا الى انتخابات منتصف الولاية فى الكونجرس، وذلك فى سلسلة تغريدات على تويتر قبل ساعات من حلول العام الجديد.

وأبرز ترامب نجاحه فى خفض الضرائب عبر تمرير تعديلات واسعة ما انعكس ارتفاعا لمؤشرات البورصة، وكتب ترامب "لماذا قد يرغب ناخبون اذكياء فى انتخاب الديموقراطيين فى الكونغرس فى انتخابات 2018 فى حين أن سياستهم ستقضى كليا على الثروة العظيمة التى تم تحقيقها فى الشهور التى تلت الانتخابات" الرئاسية.

ويمضى ترامب أجازته فى نادى مارالاغو فى بالم بيتش فى فلوريدا، قبل أن يعود إلى واشنطن، ويبدأ ترامب العام الجديد بادنى مستوى شعبية لرئيس أميركى يتم عامه الاول، بعدما أثار توترا حول تحالفات دولية طويلة الأمد، وجدلا حول ملفى العنصرية والهجرة.

ومساء الخميس، تناول ترامب الانتقادات التى تطاول استخدامه المكثف لوسائل التواصل الاجتماعى بشن هجوم على الصحافة، وهى هدفه المفضل.

وكتب "لا استخدم وسائل التواصل الاجتماعى لأننى احبها، ولكن لأنها الوسيلة الوحيدة لمواجهة صحافة غير عادلة وغير أمينة جدا"، وأضاف "يتم استخدام مصادر غير موجودة أكثر من أى وقت. العديد من القصص والتقارير محض خيال".