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تذكرة حفلة رأس السنة بمنتجع ترامب بـ750 دولارا وسط انتقادات للرئيس الأمريكى

الأحد، 31 ديسمبر 2017 11:33 م
تذكرة حفلة رأس السنة بمنتجع ترامب بـ750 دولارا وسط انتقادات للرئيس الأمريكى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب


كتب: محمد أبو النور
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ذكرت جريدة واشنطن بوست، أن أسعار التذاكر في حفل رأس السنة بمنتجع مار آلاجو وصلت إلى 750 دولارا وسط انتقادات حادة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

وقالت الجريدة في تقرير لها، إنه من المقرر أن يحتفل الرئيس ترامب في العام الجديد بنفس الطريقة التى عاشها على مدى عقدين تقريبا في المنتجع الفخم الذى يملكه.

 

وأضافت الجريدة أن حفل عطلة نهاية الأسبوع فى مارآلاجو، وهو أول حفل له منذ أن أصبح رئيسا، سيكون مختلفا قليلا لأن الأمن سيكون أكثر تشددا، وربما تكون الحشود أكبر، وستكون التذاكر بـ750 دولارا، بزيادة كبيرة عن العام الماضى.

 

ونقلت الجريدة عن مؤيدي الرئيس دونالد ترامب قولهم: "المتاعب والتكلفة الإضافية تستحق كل هذا العناء".

 

كما نقلت في تقريرها عن تونى هولت كرامر، العضو فى المنتجع والمؤسس المشارك لـ"ترومبيتس يو إس إيه" قوله: "إنها ليلة ساحرة جدا وأعتقد أن الجميع أكثر حماسا هذا العام من العام الماضى".


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