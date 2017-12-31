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الأحد، 31 ديسمبر 2017 07:11 ص
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تحرير 95 رهينة احتجزتهم عصابة للإتجار بالبشر فى ولاية كسلا بالسودان

الأحد، 31 ديسمبر 2017 04:00 ص
تحرير 95 رهينة احتجزتهم عصابة للإتجار بالبشر فى ولاية كسلا بالسودان عناصر من الشرطة السودانية


الخرطوم أ ش أ
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تمكنت الأجهزة الأمنية بولاية كسلا بالسودان، من تحرير 95 رهينة من قبضة عصابة لتهريب والإتجار بالبشر، احتجزتهم فى أحدى الغابات شرقى قرية ترينقة بمحلية خشم القربة، وذلك بعد تبادل إطلاق النار مع المتهمين وضبط عدد منهم. 
 
قال مدير شرطة الجنايات بولاية كسلا، العميد عبد الله الصايغ - فى بيان صحفى - إن عملية تحرير الرهائن تم فيها تبادل لإطلاق النار دون حدوث أى إصابة بين أفراد الشرطة أو الرهائن أو الجناة، مبرزا أنه تم إلقاء القبض على عدد من الجناة وسيتم التعامل معهم وفقا للقانون.
 
وبدوره، تابع والى كسلا، آدم جماع آدم، أوضاع الرهائن الذين تم إطلاق سراحهم برئاسة الشرطة، مؤكدا أن عام 2018 سيكون عاما لحسم ظاهرة تهريب البشر بالولاية، منوها بأن هذه العملية تعد هى الأكبر من حيث أعداد الرهائن خلال عام 2017.

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