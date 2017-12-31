تجدد التظاهرات الإيرانية فى طهران تنديدا بالأحوال الاقتصادية





طهران (أ ف ب)

حاول نحو 200 متظاهر التجمع مساء الأحد، فى وسط طهران مطلقين شعارات، وفق ما نقلت قناة تلجرام التابعة لوكالة فارس للانباء القريبة من المحافظين.

وقالت الوكالة "بخلاف شائعات وسائل الاعلام المعادية، فان غالبية أحياء طهران هادئة، نحو 200 شخص يطلقون من وقت إلى أخر شعارات فى حى الجامعة" فى وسط العاصمة.

واضافت ان غالبية المتاجر أغلقت أبوابها "خشية تكرار أحداث مساء "السبت" وتدمير مثيرى الاضطرابات لممتلكات عامة".

وسجلت تظاهرات مناهضة للحكم وتطالب بظروف معيشية أفضل منذ الخميس فى مدن إيرانية عدة وقتل شخصان، لكن الحركة الاحتجاجية لا تزال محدودة فى طهران (8,5 ملايين نسمة).

وتجمعت السبت، مجموعة من الطلاب داخل جامعة طهران قبل أن يتفرقوا جراء تظاهرة مضادة. وتظاهر المئات مجددا مساء فى حى الجامعة وعمدت الشرطة الى تفريقهم مستخدمة الغاز المسيل للدموع.

وأعلن مدعى عام طهران عباس جعفرى دولت أبادى اعتقال"عدد من الأشخاص" من دون أن يدلى برقم محدد.