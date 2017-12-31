تأجيل محاكمة 14 إخوانيا فى قضية حرق مقر الأمن الوطنى لـ27 فبراير





دمياط عبده عبد البارى

أجلت محكمة جنايات دمياط برئاسة المستشار محمد رفعت المساح، قضية حرق مقر الأمن الوطنى برقم 1273 جنايات لسنة 2013، والمتهم فيها 14 من قيادات جماعة الإحوان الإرهابية أبرزهم عميد كلية طب الأزهر بدمياط سابقا لجلسة 27 فبراير المقبل.



تعود تفاصيل القضية عندما حرق أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية مقر الأمن الوطنى احتجاجا على فض اعتصام رابعة والنهضة.



ويواجه المتهمون اتهامات بحرق المقر وحيازة الأسلحة والاعتداء على المواطنين والقوات الأمنية وتحطيم الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرق وحيازة قنابل مولوتوف والتحريض على قوات الأمن.