بيروت تستعد لاحتفالات استقبال العام الجديد وسط إجراءات أمنية مشددة





بيروت (أ ش أ)

تستعد العاصمة اللبنانية بيروت وبقية المناطق اللبنانية، مساء اليوم الأحد، لاستقبال العام الجديد 2018 وسط إجراءات أمنية مشددة حيث تشهد ساحة النجمة فى قلب بيروت احتفالات كبيرة يشارك فيها عدد من الفنانين وسط عروض الإضاءة والألعاب النارية بالإضافة إلى الفقرات الترفيهية برعاية رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى.

وذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلى اللبنانى - فى بيان - أنها رفعت نسبة الاستعدادات فى قطاعاتها إلى 100 %، وتكثيف وجود عناصرها على الطرق العامة للحفاظ على أمن المواطنين والسهر على راحتهم وتسهيل حركة المرور بشكل خاص أمام دور العبادة والمطاعم والنوادى الليلية والمراكز التجارية وغيرها من المرافق التى تتركز فيها أماكن السهر وتشهد حضورا كثيفا للمواطنين.

وطلبت المديرية العامة من المواطنين احترام القوانين والتحلى بروح المسؤولية والابتعاد من التصرفات السيئة وخاصة إطلاق النار فى الهواء الذى غالبا ما يؤدى إلى سقوط قتلى وجرحى كما طلبت منهم التقيد بقانون المرور.

وأعلنت قيادة الجيش اللبنانى -فى بيان- أن وحدات الجيش تواصل تنفيذ تدابير أمنية مشددة فى مختلف المناطق بمناسبة الأعياد المجيدة والاحتفالات والنشاطات المتنوعة التى ترافقها للحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم وحماية التجمعات والأماكن الدينية وتأمين حركة التسوق والمرافق.

وكان الصليب الأحمر اللبنانى قد وضع فرق الإسعاف والطوارئ فى حال استعداد واستنفار عام فى كل مراكزه المنتشرة لمواكبة احتفالات ليلة رأس السنة.

وأوضح الصليب الأحمر - فى بيان - أن عدد مراكزه يبلغ 46 مركزا تواكبها 4 غرف عمليات اتصال وتنسيق مدعمة بـ140 سيارة إسعاف و700 مسعف كما وضع الصليب الأحمر للمناطق الجبلية عددا من السيارات ذات الدفع الرباعى فى حالة استعداد تام فى حال تعرض هذه المناطق لأى عواصف ثلجية.