"بلومبرج": البورصة ستواصل أدائها القوى فى 2018 بدعم الإصلاح الاقتصادى

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توقعت شبكة "بلومبرج" الإخبارية أن تواصل البورصة المصرية أدائها القوى فى 2018 بدعم من الإصلاحات الهيكلية التى تنفذها الحكومة المصرية فى الاقتصاد، فضلا عن احتمالات خفض معدلات أسعار الفائدة فى العام الجديد والذى من شأنه أن يزيد من جاذبية الأسهم المصرية.

وذكرت بلومبرج فى تقرير لها اليوم الأحد حول توقعات أداء بورصات المنطقة فى العام الجديد 2018 أن الإصلاحات التى تقوم بها الحكومة المصرية ساهمت فى جعل أصول البلاد من بين الأفضل أداء فى الشرق الأوسط خلال عام 2017.

وقالت إن مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" حقق مكاسب بأكثر من 20 فى المئة بختام 2017، بما يعادل ضعف أقرب منافسيه فى الشرق الأوسط، كما بلغت الحيازات الأجنبية لأذون الخزانة نحو 19 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، بدعم قرارات الحكومة بإزالة معظم القيود المفروضة على العملة بجانب إعادة هيكلة منظومة الدعم.

وأوضح خالد درويش، مدير إدارة محافظ الأسهم فى شركة سى أى كابيتال لإدارة الأصول أحد أكبر بنوك الاستثمار فى المنطقة، أن التوقعات بقيام البنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة الرئيسية فى عام 2018، من شأنه أن يدفع المزيد من المستثمرين إلى الاتجاه لشراء الأسهم وليس السندات.

ورشح دوريش قطاعات الرعاية الصحية والبنية التحتية والشركات الاستهلاكية لتكون الأكثر جاذبية للمتعاملين فى البورصة المصرية فى العام الجديد 2018.

واستعرضت شبكة "بلومبرج" الإخبارية فى تقريرها التوقعات لأداء أبرز أسواق المال فى الشرق الأوسط لعام 2018، حيث رأت أن بجانب تعافى أسعار النفط التى طالما كانت المحرك الأكبر للبورصات فى الخليج والشرق الأوسط، سيكون لتطورات الأوضاع السياسية فى منطقة الخليج تأثيرا.

وتوقعت "بلومبرج" إدراج السعودية فى مؤشر "فوتسى راسل" للأسواق الناشئة فى مارس المقبل، كما توقع محمد الحاج الخبير الاقتصادى فى المجموعة المالية هيرميس إدراجها فى مؤشر "أم إس سى أي" فى يونيو المقبل، خاصة فى ظل سعى المملكة إلى بيع ما يصل إلى 5 فى المئة من شركة النفط السعودية "أرامكو"، فى ما يمكن أن يكون أكبر طرح عام أولى على الإطلاق.

وعلى غرار عام 2017، سيحتاج المستثمرون إلى مواكبة وتيرة التغيرات محليا، بما فى ذلك فرض ضريبة القيمة المضافة، كما سيراقب المتداولون دور المملكة فى المشهد السياسى فى المنطقة.

وعن سوق المال الاماراتية توقع الرئيس التنفيذى لشركة مبادلة للتنمية الإماراتية خلدون خليفة المبارك طرح شركة الإمارات العالمية للألمنيوم التى تملكها بشكل مشترك شركتى "مبادلة للأستثمار" فى أبوظبى وشركة دبى للإستثمار، فى عام 2018، ويأتى ذلك بعد طروحات لعدة شركات فى بورصتى دبى وأبوظبى نجحت فى جمع نحو 2.16 مليار دولار فى الربع الأخير من 2017.

وذكر حسنين مالك، رئيس وحدة أبحاث الأسهم فى شركة "إكسونيكس بارتنرز" بدبى أنه بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن الحماية من ارتفاع أسعار النفط والدولار، فإن الأصول الإماراتية توفر "أفضل دفاع"، كما تترقب الأسواق تأثير ضريبة القيمة المضافة، الذى يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير.

أما عن سوق الكويت توقع سيمون كيتشن، رئيس وحدة الأبحاث الاستراتيجية فى بنك الاستثمار الذى يتخذ من القاهرة مقرا له "إى إف جى هيرميس": يمكن للكويت أن تكون ضمن قائمة الانتظار لإدراج فى مؤشر "إم إس سى أي" للأسواق الناشئة، خاصة بعد نجاحها فى الإدراج فى مؤشر "فوتسى راسل".

وقال كيتشن فى مقابلة مع تلفزيون "بلومبرج" فى 20 ديسمبر الجارى " ان الكويت قامت بالكثير من الإصلاحات التى يطلبها القائمين على إدراجات مؤشرات الأسواق الناشئة، لافتا الى انه طالما كان لدى الكويت اقتصادا قويا ومثير للاهتمام ولديهم الكثير من رأس المال القادمة إلى السوق".

وأشارت "بلومبرج" إلى أنه بجانب الإصلاحات الجارية، قد تتجه سوق المال الكويتية إلى إنشاء مؤشر جديد للأسهم بعد إعادة ترتيب الشركات المدرجة طبقا لفئات مختلفة، كما أصدرت الهيئة التنظيمية مناقصة لبيع الخدمات الاستشارية واللوجيستية داخل البورصة.