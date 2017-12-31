بايونيرز القابضة تشترى 6 مليون سهم بـ30 مليون جنيه لتحفيز العاملين





كتب هانى الحوتى

قالت البورصة، إنه تم تنفيذ صفقة اليوم الأحد، على أسهم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، لعدد 6 مليون سهم بقيمة إجمالية 30 مليون جنيه، فى إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالشركة.

كان مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، قد اعتمد نتائج الأعمال المجمعة عن الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2017، وارتفعت إيرادات الشركة المجمعة من 4.757 مليار جنيه فى نفس الفترة المماثلة عن عام 2016 إلى 5.775 مليار جنيه، بنمو قدره 21.3 % عن الفترة المقارنة، متماشية مع توقعات الشركة لمعدلات النمو مع إعلان نتائج الربع الثانى، ولا تزال الشركة مستمرة فى تحقيق معدلات نمو النشاط المستهدفة، لذا فأن الشركة تتوقع زيادة الإيرادات خلال الربع الرابع من العام الحالى.