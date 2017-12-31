انفجار عبوة صوتية شمالى بغداد دون إصابات

انفجار عبوة صوتية شمالى بغداد دون إصاباتالأحد، 31 ديسمبر 2017 05:00 ص
جانب من العنف فى العراق _صورة أرشيفية
بغداد أ ش أ
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أفاد مصدر أمنى عراقى، السبت، بأن عبوة صوتية كانت مزروعة بمنطقة الشعب شمالى العاصمة بغداد انفجرت، دون وقوع أية إصابات.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن المصدر قوله إن القوات الأمنية قامت بتطويق المنطقة وفتح تحقيق عاجل فى الحادث، وفى السياق ذاته، أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى اعتقال عشرة أشخاص من مطلقى الأعيرة النارية بعد فوز المنتخب العراقى فى مباراته أمس الجمعة أمام نظيره اليمنى ضمن منافسات بطولة (خليجى 23).
وأوضح المتحدث باسم شرطة ديالى العقيد غالب العطية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق مطلقى الأعيرة النارية، مشيرًا إلى أن قائد شرطة ديالى اللواء الركن جاسم السعدى وجَّه بمضاعفة الإجراءات العقابية بحق أى عنصر أمنى يخالف الأنظمة والتعليمات ويطلق النار فى الهواء لأى سبب كان.
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