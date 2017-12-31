انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا بترعة نجع حمادى فى سوهاج

انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا بترعة نجع حمادى فى سوهاجالأحد، 31 ديسمبر 2017 06:16 م
جثة
سوهاج – عمرو خلف
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إنتشلت قوات الإنقاذ النهرى بسوهاج منذ قليل جثة لشاب لقى مصرعه غرقا بترعة نجع حمادى بمنطقة الكوبرى الجديد بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.
تلقى اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج بلاغاً يفيد غرق "محمد .ص .أ"ا 28 عاما ويقيم بقرية زرابى برخيل وتم انتشال الجثة ونقلها لمستشفي البلينا العام، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.
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