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اليوم.. مرافعة دفاع بديع و682 آخرين فى اتهامهم بـ"أحداث العدوة"

الأحد، 31 ديسمبر 2017 02:00 ص
اليوم.. مرافعة دفاع بديع و682 آخرين فى اتهامهم بـ"أحداث العدوة" محمد بديع


كتب إيهاب المهندس
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تستكمل محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، سماع الشهود فى محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و682 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث العدوة".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين أحمد حسن غلاب ومحمد ضياء عبد الظاهر، وبحضور وكيل النائب العام أحمد زهران وسكرتارية أندراوس فهمى، وماجد منير.

وشهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

 


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