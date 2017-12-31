اليمن: مليشيا الحوثى ترتكب 12 ألف انتهاك خلال 3 أعوام فى ذمار





صنعاء (أ ش أ)

كشفت تقارير حقوقية عن ارتكاب مليشيا الحوثى لنحو 12 ألف انتهاك فى محافظة "ذمار"، جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وأشارت التقارير - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحد، إلى أن الجرائم والانتهاكات التى ارتكبتها المليشيات بحق المدنيين، تنوعت بين القتل والاختطاف والنهب والتفجير والقصف واحتلال المنازل والمؤسسات العامة والخاصة ومقرات الأحزاب ودور العبادة، وذلك منذ سيطرة تلك المليشيات على المحافظة اليمنية.

وأضافت التقارير أن المليشيات قتلت نحو 504 من المدنيين بينهم 19 طفلا و6 نساء، كما قامت بتفجير 37 منزلا و5 محلات تجارية ومساجد، فيما طالت الانتهاكات أيضا 24 من الأملاك الخاصة، فضلا عن نهب 15 من الممتلكات العامة وأكثر من 100 حالة اقتحام لمرافق حكومية.

وأكدت الإحصائيات تعرض عدد من الإعلاميين والنشطاء السياسيين والحقوقيين إلى انتهاكات مختلفة، مشيرة إلى نزوح 1896 أسرة، بالإضافة إلى التهجير القسرى لأكثر من 600 آخرين.