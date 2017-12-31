النيابة تتهم عناصر خلية حسم الإرهابية باستباحة دماء المواطنين ودور العبادة

كتب محمود نصر

أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، بحبس 10 متهمين فى خلية "حسم الإرهابية" الجناح مسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتبين من التحقيقات التى أشرف عليها المستشار محمد وجيه، المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا قيام المتهمين بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك.

وكان قطاع الأمن الوطنى كشف مخطط لعناصر ما يسمى "حسم" أحد الأجنحة المسلحة لجماعة الإخوان الإرهابية يسعي لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية المتزامنة تستهدف المنشآت السياحية والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد المجيد لإحداث حالة من عدم الاستقرار وإثارة البلبلة وتصدير صورة سلبية عن الأوضاع بالبلاد

وتمت مداهمة المزرعة عقب تبادل لإطلاق النيران بين القوات والعناصر المشار إليها مما أسفر عن مصرع 3 من أبرز الكوادر القيادية التى تتولى الإشراف على عمليات تصنيع المتفجرات وتنفيذ العمليات الإرهابية، وهم: (عبدالسلام محمد عبدالسلام على صالح – أحمد محمد كامل سعيد – عزالدين أحمد مصطفى عبداللطيف)، وعثر بحوزتهم على 3 بنادق آلية و2 عبوة معدة للتفجير وكمية من الذخيرة.

كما تم تقنين الإجراءات ومداهمة أوكار اختباء باقى عناصر تلك البؤرة المتورطين فى هذا المخطط بمحافظتى ( القليوبية – الفيوم ) وضبط 10 منهم، وهم: (ياسر حمودة إبراهيم – إبراهيم حمودة إبراهيم – محمد فرج عبدالدايم – حسين إبراهيم محمد – عمر أبوبكر عبدالواحد – عبدالتواب ربيع عوض – محمد عبدالتواب محمد – محمد مصطفى قرنى – سامح محمد جمعة – أحمد جمال على)، وعثر بحوزتهم على 3 بنادق آلية و5 خزن وكمية من الذخيرة و9 عبوات تفجيرية ونظارة معظمة ومجموعة من الأوراق التنظيمية.

وأكدت المعلومات تورط المذكورين فى ارتكاب حادث إطلاق النيران على قول أمنى على الطريق الدائرى بمحافظة الفيوم بتاريخ 20 يوليو 2017 والتى نتج عنها استشهاد مجند وإصابة آخر، فى القضية رقم 3045/2017 إدارى قسم ثان الفيوم.