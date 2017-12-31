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النيابة تأمر بسرعة ضبط "مستريح السلام" بعد استيلائه على 15 مليون جنيه

الأحد، 31 ديسمبر 2017 03:15 م
النيابة تأمر بسرعة ضبط "مستريح السلام" بعد استيلائه على 15 مليون جنيه أموال - أرشيفية


كتب عبد الله محمود
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أمرت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة الكلية، بسرعة ضبط وإحضار متهم بالنصب على المواطنين فى السلام، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تجاوزت الـ15 مليون جنيه بدعوى توظيفها فى تجارة الذهب، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة. 

 

كان ضباط مباحث قسم شرطة السلام، تلقوا عدد من البلاغات متعددة من المواطنين تفيد بتعرضهم للنصب على يد جواهرجى، واستولى منهم على مبالغ مالية تجاوزت قيمتها الـ15 مليون جنيه بزعم توظيفها فى مجال تجارة الذهب، ثم فر هاربا.

 


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