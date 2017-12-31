المشروعات الصغيرة يفتح باب حجز تمويل سيارة ربع نقل ولمدة 5 أيام





كتب إسلام سعيد

أعلن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فتح باب التقدم لفرصة الحصول على تمويل سيارة ربع نقل حمولة 1.5 طن بفروع الجهاز، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، اعتبارا من اليوم 31 ديسمبر وحتى 4 يناير 2018، ولمدة 5 أيام فقط .

وأكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا إعداد استراتيجية وطنية لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، تستهدف زيادة مساهمة هذا القطاع فى الاقتصاد القومى، وخلق فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب.

وأضاف "قابيل"، خلال رئاسته للاجتماع الأول للمجلس الاستشارى لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بحضور أعضاء المجلس الذين يمثلون مختلف الجهات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة بالحكومة والقطاع الخاص، أن الاستراتيجية تعكس توجه الحكومة المصرية بصفة عامة، ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة، نحو تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كأولوية مهمة من أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية.