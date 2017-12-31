المرور يضبط 7679 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة

المرور يضبط 7679 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزةالأحد، 31 ديسمبر 2017 03:42 م
حملة مرورية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة.
وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 7679 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 95 مخالفة تجاوز سرعات و 1985 مخالفة نموذج 125.
كما تم رصد 106 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 28 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 20 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 69 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 37 دراجة بخارية وسيارة.
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