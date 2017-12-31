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المرور تواجه الفوضى وتحرر 382 مخالفة متنوعة بمدينة 6 أكتوبر

الأحد، 31 ديسمبر 2017 01:00 ص
المرور تواجه الفوضى وتحرر 382 مخالفة متنوعة بمدينة 6 أكتوبر حملة مرورية - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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تستكمل الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كل المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر، من ضبط 382 مخالفة مرورية متنوعة، منها 187 مخالفة نموذج 125 و  17 مخالفة رخص بدون تسيير، وتم حجز  13 مركبة توك توك وضبط  15 دراجة نارية بدون لوحات ومخالفات متنوعة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفينن 

 


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