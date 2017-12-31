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المركز الروسى: أنجزنا خلال 2017 إعادة تأهيل البنية التحتية الاجتماعية بسوريا

الأحد، 31 ديسمبر 2017 02:18 ص
المركز الروسى: أنجزنا خلال 2017 إعادة تأهيل البنية التحتية الاجتماعية بسوريا جانب من العنف فى سوريا _صورة أرشيفية


دمشق أ ش أ
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أعلن المركز الروسى لتنسيق المصالحة فى سوريا، أنه خلال العام 2017 أنجزت مهمة إعادة تأهيل المرافق الأساسية للبنية التحتية ذات الأهمية الاجتماعية فى سوريا.

وذكر المركز - التابع لوزارة الدفاع الروسية ويتخذ قاعدة حميميم الجوية مقرا له فى بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية السبت - أنه بفضل العمل المشترك بين مركز المصالحة والسلطات المحلية فى سوريا، أُعيد تأهيل المرافق الأساسية للبنية التحتية، ومن بينها 88 مؤسسة طبية و 178 مدرسة و35 روضة أطفال و 152 منشأة لإمدادات المياه والطاقة.

وأشار البيان إلى أنه أَنجز قرابة 1300 عملية إنسانية فى سوريا منذ بداية عام 2017، حيث تم نقل أكثر من طنين من المساعدات الإنسانية التى شملت الأغذية والأدوية والمستلزمات المنزلية والصحية وغيرها إلى السوريين، موضحاً أن المركز قدم مساعدات طبية لأكثر من 67 ألف مواطن سورى خلال الفترة الماضية.

وأضاف البيان، أن الجانب الروسى تمكن من ضمان الإيصال الآمن ودون عراقيل لأكثر من 140 قافلة تابعة للأمم المتحدة نقلت حوالى 18 ألف طن من المساعدات الإنسانية للمحتاجين فى سوريا منذ بداية العام الجاري، موضحاً أنه تم تشكيل مجموعة إنسانية ثلاثية بين روسيا والأمم المتحدة وسوريا ما انعكس إيجابا على العمل الهادف إلى توصيل المساعدات الإنسانية الدولية إلى مناطق وعرة وزيادة كميات تلك المساعدات.


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المركز الروسى

عام 2017

تأهيل البنية التحتية الاجتماعية

أخبار سوريا

سوريا



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