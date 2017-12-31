الليكود يسبح ضد السلام.. الحزب الإسرائيلى يفرض السيادة على الضفة الغربية وغزة وخور الأردن





رام الله (أ ش أ)

استمرارا لمسلسل الانتهاكات الإسرائيلية والتعديات المتكررة على الأراضى الفلسطينية، وتزييف الحقائق التاريخية، يواصل حزب الليكود الإسرائيلى السباحة ضد السلام حيث، صوتت اللجنة المركزية للحزب بالإجماع مساء اليوم، بالموافقة على مشروع قرار يُلزم الحزب بفرض السيادة الإسرائيلية على "الضفة الغربية وقطاع غزة وخور بالأردن".

وحضر حوالى ألف عضو اجتماع اللجنة المركزية لحزب الليكود الحاكم فى إسرائيل، صوتوا بالإجماع لمصلحة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة وغزة وخور بالأردن، وتم التصويت عن طريق رفع الأيدى.

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن عضو الحزب نتان انجلسمان قوله إن القرار سيكون ملزما لممثلى الليكود فى الحكومة وفى الكنيست.

وقال رئيس الكنيست يولى إدلشتاين خلال الاجتماع: "لقد حان الوقت لفرض السيادة، والآن كل شىء يعتمد علينا والخطوة الأولى لإعلان "الرئيس الأمريكى دونالد ترامب" سيتم ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" إلى القدس".