القضاء الادارى تقضى بعدم قبول دعوى تعديل مواعيد انتخابات نقابة المهندسين





كتب أحمد عبد الهادى

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول دعوى تعديل مواعيد انتخابات نقابة المهندسين وألزمت المدعى المصروفات .

اختصمت الدعوى رقم 66202 لسنة 71 ق المقامة من هشام جبر ومحمد عبد الرحيم نقيب المهندسين ووزير الري وطالبت بوقف قرار نقيب المهندسين بعدم إصدار تعديل لمواعيد انتخابات النقابة والعودة لنظام الانتخاب وفقا للقانون رقم 66 لسنة 1974.