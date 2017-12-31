القبض على 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية





الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والاقسام من القبض على 5 عاطلين بحوزتهم اسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالاسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "هشام.م.ال"29 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز ابوصوير وبحوزته سلاح أبيض"سنجة" والمتهم "سالم.س.ف"31 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية وبحوزته سلاح ابيض"مطواة" والمتهم "عبدالكريم.م.ج"19 عاما عاطل ومقيم الشهداء وبحوزته سلاح ابيض "مطواة" والمتهم "احمد.م.ك"17 عاما عاطل ومقيم مدينة المستقبل دائرة مركز أبوصوير وبحوزته سلاح أبيض"مطواة" والمتهم "عبدالرحمن.ع.س"24 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الاسماعيلية وبحوزته سلاح ابيض"مطواة".

بمواجهتهم بما اسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات واخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات