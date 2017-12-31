القبض على هارب من جناية قتل بالمنوفية

حبس
المنوفية - محمود شاكر
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تمكنت وحدة مباحث سجن سرس الليان بمديرية أمن المنوفية، من القبض على هارب من قضية قتل.
تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد بتمكن رئيس وحدة مباحث سجن سرس الليان المركزى من ضبط " ا. س.ا " 24 سنه، مؤهل متوسط ومقيم بدائرة مركز أشمون حال تردده على السجن لزيارة والدة وعمه المتهمان فى القضية رقم 20126 جنايات مركز أشمون لسنة 2017 والمقيدة برقم 2010 كلى شبين الكوم لسنة 2017م التهمة" قتل" والمحالة لمحكمة الجنايات بتاريخ 12/10/2017.
وبمخاطبة نيابة شبين الكوم الكلية أفادت أن المذكور مطلوب ضبطه فى القضية المشار إليها، تم التحفظ على المتهم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9 أحوال قسم سرس الليان.
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