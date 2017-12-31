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القبض على متهمين هتكا عرض طفل ببورسعيد

الأحد، 31 ديسمبر 2017 02:47 ص
القبض على متهمين هتكا عرض طفل ببورسعيد حبس - أرشيفية


بورسعيد - محمد عزام
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تمكنت قوات مديرية أمن بورسعيد، من ضبط المتهمين فى واقعة الاعتداء الجنسى وهتك عرض طفل يبلغ من العمر ١٠ سنوات بمنطقة المقابر فى مدينة بورفؤاد.
 

وجاءت تفاصيل الواقعة فى المحضر رقم 307 لسنة 2017 إدارى بورفؤاد ثانى،  حيث قاما المتهمان "منعم . ك . ع"، و "محمد  . م . ط"، بالإتفاق فيما بينهما بالاعتداء الجنسى على المجنى عليه  .

واصطحبا المتهمان، الطفل إلى منطقة المقابر تحت تهديد السلاح، وسيطر المتهم الثانى على حركة المجنى عليه بالتزامن مع هتك المتهم الأول لعرض الطفل تحت تهديد سلاح أبيض كان بحوزة المتهم وقت ارتكاب الواقعة  .

وعقب إرتكابهما للواقعة قاما المتهمان بتهديد المجني عليه بالقتل حال الإبلاغ عنهماأو الإفصاح عن شخصيتهما  وتم ضبط المتهمان وتعرف عليهما المجنى عليه وجار العرض على النيابة التى تتولى التحقيقات فى الواقعة .

 

 


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