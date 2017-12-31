القبض على عاطلين وحبس آخر 4 أيام لحيازة الهيروين فى القليوبية

حبس عاطل 4 ايام لضبطه بكيلو هيروين
القبض على عاطلين وحبس آخر 4 أيام لحيازة الهيروين فى القليوبيةالأحد، 31 ديسمبر 2017 02:51 م
هيروين - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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ألقت مباحث قسم قها القبض على عاطلين يتاجران فى المخدرات على الطريق السريع دائرة القسم حيث ضبط بحوزتهما 200 جرام هيروين وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق
على جانب آخر، قرر المستشار أحمد يوسف رئيس نيابة الخانكة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبطه بكيلو هيروين كان يتزعم ترويجه بدائرة المركز.
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