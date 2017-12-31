القبض على عاطلين وحبس آخر 4 أيام لحيازة الهيروين فى القليوبية





القليوبية نيفين طه

ألقت مباحث قسم قها القبض على عاطلين يتاجران فى المخدرات على الطريق السريع دائرة القسم حيث ضبط بحوزتهما 200 جرام هيروين وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق

على جانب آخر، قرر المستشار أحمد يوسف رئيس نيابة الخانكة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبطه بكيلو هيروين كان يتزعم ترويجه بدائرة المركز.