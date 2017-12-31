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القبض على تاجر أخشاب قبل ترويجه كمية من مخدر الهيروين فى المرج

الأحد، 31 ديسمبر 2017 03:41 م
القبض على تاجر أخشاب قبل ترويجه كمية من مخدر الهيروين فى المرج هيروين - أرشيفية


كتب عبد الله محمود
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نجح رجال مباحث القاهرة، فى ضبط صاحب محل لتجارة الأخشاب، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، حيث ضبط وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين قبل ترويجها بالمرج، فتم تحرير المحضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات، تفيد بأن "محمد.أ " 34 سنة صاحب محل لتجارة الأخشاب، السابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 249113 لسنة 2007 السلام "مخدرات"، والمطلوب التنفيذ عليه فى حكمى حبس جزئى "تبديد" بإجمالى حبس 3 سنوات و6 أشهر، يزاول نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم شرطة المرج مكانا لترويج المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، تم ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بلغت 150 جراما، ومبلغ مالى 450 جنيها.

وبمواجهته أمام اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأضاف أن المبلغ المالى هو من متحصلات تجارته غير المشروعة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق. 

 


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