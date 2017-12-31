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القائم بأعمال رئيس الوزراء يستعرض الجهود التنموية فى بئر العبد بشمال سيناء

الأحد، 31 ديسمبر 2017 01:16 م
القائم بأعمال رئيس الوزراء يستعرض الجهود التنموية فى بئر العبد بشمال سيناء الدكتور مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس الوزراء


كتبت هند مختار
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ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماعا لمتابعة جهود الدولة التنموية فى منطقة بئر العبد بشمال سيناء، والمشروعات الجارى تنفيذها بها.
 
كانت الحكومة قد استعرضت، فى اجتماعها السابق لمتابعة مشروعات التنمية فى بئر العبد، تقريرا بشأن الجهود المبذولة فى الفترة الأخيرة لتطوير مستشفيات شمال سيناء، إذ تم الانتهاء من إنشاء وتجهيز كل من مستشفى بئر العبد الجديد، ومستشفى نخل المركزى، بكل المعدات الطبية الحديثة اللازمة على أعلى مستوى، بجانب استعراض الانتهاء من دراسة كل الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لأسر قرية الروضة وتوابعها، وحصر الأنشطة الاقتصادية الرئيسية التى تعتمد عليها أُسر القرية.
 
 
 
 
 
 

 


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