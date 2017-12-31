القائد العام لقوة البحرين يلتقى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى





المنامة (أ ش أ)

التقى القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، اليوم الأحد، الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجى الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى، الذى يزور البحرين حاليا.

وأشاد خليفة - خلال اللقاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية - بجهود مجلس التعاون الخليجى وما يقدمه فى سبل تعزيز وتنمية أواصر التعاون بين دول الخليج العربية، مؤكدا دعم المملكة الدائم والمستمر لكافة التوجهات التى تسهم فى تعزيز التكامل بين دول المجلس، وذلك إيمانا منها بما يربط دول المجلس من وحدة الهدف والمصير المشترك.