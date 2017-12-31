الغرفة التجارية: انخفاض أسعار هدايا الكريسماس من 5 لـ10 % لتراجع الشراء





كتب : حسام الشقويرى

كشف أحمد أبو جبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، تراجع أسعار هدايا الكريسماس لهذا الموسم تتراوح مابين 5 إلى 10 % مقارنة بأسعار العام الماضى، وذلك لضعف القوة الشرائية وتراجع معدلات شراء الشركات العاملة فى السوق للهدايا بسبب ارتفاع نسبة الركود، مما أدى الى تخفيض التجار للأسعار بغرض الترويج لزيادة المبيعات.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك تنوعا فى هدايا أعياد الكريسماس العام الحالى، حيث ظهرت التليفونات المحمولة والأدوات المنزلية كهدايا محل الهدايا التقليدية مثل الاقلام والأجندات وأدوات المكتب، بالإضافة الى الرحلات السياحية التى تعقدها الشركات لعملائها سواء داخل مصر أو خارجها، لافتا الى استقرار أسعار الهدايا فى السوق وخاصة بعد تثبيت سعر الدولار الجمركى.