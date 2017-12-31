العراق: مقتل القائد الميدانى والعسكرى لـ "داعش" فى نينوى





بغداد (أ ش أ)

أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية بالعراق اليوم الأحد، مقتل القائد الميدانى والعسكرى المباشر لتنظيم "داعش" بمحافظة نينوى خلال العملية النوعية التى نفذتها شرطة المحافظة.

وقال نائب رئيس اللجنة نايف الشمرى - وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - "إنه خلال العملية النوعية التى نفذتها قيادة شرطة نينوى مساء أمس السبت، تمكنت قوات الشرطة من قتل 17 قياديا من تنظيم داعش، بينهم القائد العسكرى للتنظيم فى نينوى المدعو أرشد أحمد صالح".

وأضاف الشمري، أن العملية تمت بعد ورود معلومات استخبارية عن تجمع قيادات داعش فى نفق بقرية "البو سيف" بالمحافظة، موضحا أنه تمت مهاجمة الموقع ضمن خطة تجفيف جميع بؤر تلك المجموعات الإرهابية لتأمين المحافظة بشكل كامل.

وكان قائد شرطة نينوى العميد واثق الحمدانى قد أعلن - أمس - مقتل ١٧ عنصرا من تنظيم داعش جنوب محافظة نينوى.