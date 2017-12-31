video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 31 ديسمبر 2017 07:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العراق: برنامج إعادة الإعمار سيشمل كل المحافظات ويساهم فى إنعاش الاقتصاد

الأحد، 31 ديسمبر 2017 03:53 م
العراق: برنامج إعادة الإعمار سيشمل كل المحافظات ويساهم فى إنعاش الاقتصاد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى


بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقى اليوم الأحد، دعم الاستقرار فى المناطق المحررة لضمان عودة النازحين، فى حين أشارت إلى برنامج إعادة الإعمار سيشمل جميع المحافظات ويساهم فى إنعاش الوضع الاقتصادى وامتصاص معدلات البطالة.

وذكرت الأمانة فى بيان أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقى، أن "مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 438 لسنة 2017 بتكليف الوزارات والمحافظات المعنية بأخذ الإجراءات التنفيذية اللازمة فيما يتعلق بإعادة الإعمار والتنمية فى المحافظات المتضررة جراء العمليات الإرهابية والحربية بحسب وثيقة الإطار العام للخطة التى اقرها مجلس الوزراء فى قرارين سابقين".

وأضاف أن "ذلك يأتى لغرض إلزام تلك الجهات بالتقيد بمضامين الخطة التى بُنيت على استقراء دقيق لحجم الأضرار فى كل المحافظات التى تضررّت نتيجة الاعتداءات الإرهابية التى طالت المنشآت الاقتصادية والبنى التحتية والمساكن، والتى لم تقتصر على المحافظات المحررة فقط.

وأشارت إلى أن إعادة الإعمار الشامل فى كل محافظات العراق، أصبح هدفاً أساسياً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، حين أعلن بأن لا تقتصر خطط إعادة الإعمار على المناطق المحررة، إنما تمتد إلى كل المحافظات التى تضررت بشكل مباشر من العمليات الإرهابية التى طالت الكثير من المشاريع والخدمات والمساكن، أو بشكل غير مباشر نتيجة إيقاف العديد من الأنشطة والخدمات فى مناطق مختلفة. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الوزراء العراقى: داعش احتل المدن بسبب الفساد

مجلس الوزراء العراقى يكشف تفاصيل قانون الأجانب

وزير عراقى: 47 مليار دولار حجم دمار مؤسسات العراق فى الحرب ضد داعش

العراق

اخبار العراق

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم



لا تفوتك
مستشار مفتى الجمهورية: "البيتكوين" حرام شرعا.. وأداة مباشرة لتمويل الإرهاب

مستشار مفتى الجمهورية: "البيتكوين" حرام شرعا.. وأداة مباشرة لتمويل الإرهاب

إحالة أوراق 8 متهمين باغتيال العقيد وائل طاحون للمفتى.. والحكم 17 يناير

إحالة أوراق 8 متهمين باغتيال العقيد وائل طاحون للمفتى.. والحكم 17 يناير

نيابة حلوان تنتهى من تحقيقاتها بحادث مارمينا وترسل تقريرها لنيابة أمن الدولة.. المعاينة: تهشم باب الكنيسة الرئيسى وواجهة 5 منازل واختراق 29 طلقة للجدران وتلفيات بـ4 سيارات.. والتحريات: المتهم عضو بخلية إرهابية

نيابة حلوان تنتهى من تحقيقاتها بحادث مارمينا وترسل تقريرها لنيابة أمن الدولة.. المعاينة: تهشم باب الكنيسة الرئيسى وواجهة 5 منازل واختراق 29 طلقة للجدران وتلفيات بـ4 سيارات.. والتحريات: المتهم عضو بخلية إرهابية

توقعات الأبراج لـ2018.. عبير فؤاد تكشف الأكثر حظا فى العام الجديد.. سنة حب للميزان ونجاح للعذراء وتمرد للثور.. الجوزاء خارج النفق المظلم.. مغامرة بانتظار القوس.. والحمل يا أهلا بالتحديات.. والأسد يفقد صبره

توقعات الأبراج لـ2018.. عبير فؤاد تكشف الأكثر حظا فى العام الجديد.. سنة حب للميزان ونجاح للعذراء وتمرد للثور.. الجوزاء خارج النفق المظلم.. مغامرة بانتظار القوس.. والحمل يا أهلا بالتحديات.. والأسد يفقد صبره

بالإنفوجراف.. تعرف على أجندة الإجازات الرسمية لعام 2018

بالإنفوجراف.. تعرف على أجندة الإجازات الرسمية لعام 2018

صور.. الخطيب يعلن تركى أل شيخ رئيسا شرفيا للأهلى

صور.. الخطيب يعلن تركى أل شيخ رئيسا شرفيا للأهلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة