العراق: برنامج إعادة الإعمار سيشمل كل المحافظات ويساهم فى إنعاش الاقتصاد





بغداد (أ ش أ)

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقى اليوم الأحد، دعم الاستقرار فى المناطق المحررة لضمان عودة النازحين، فى حين أشارت إلى برنامج إعادة الإعمار سيشمل جميع المحافظات ويساهم فى إنعاش الوضع الاقتصادى وامتصاص معدلات البطالة.

وذكرت الأمانة فى بيان أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقى، أن "مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 438 لسنة 2017 بتكليف الوزارات والمحافظات المعنية بأخذ الإجراءات التنفيذية اللازمة فيما يتعلق بإعادة الإعمار والتنمية فى المحافظات المتضررة جراء العمليات الإرهابية والحربية بحسب وثيقة الإطار العام للخطة التى اقرها مجلس الوزراء فى قرارين سابقين".

وأضاف أن "ذلك يأتى لغرض إلزام تلك الجهات بالتقيد بمضامين الخطة التى بُنيت على استقراء دقيق لحجم الأضرار فى كل المحافظات التى تضررّت نتيجة الاعتداءات الإرهابية التى طالت المنشآت الاقتصادية والبنى التحتية والمساكن، والتى لم تقتصر على المحافظات المحررة فقط.

وأشارت إلى أن إعادة الإعمار الشامل فى كل محافظات العراق، أصبح هدفاً أساسياً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، حين أعلن بأن لا تقتصر خطط إعادة الإعمار على المناطق المحررة، إنما تمتد إلى كل المحافظات التى تضررت بشكل مباشر من العمليات الإرهابية التى طالت الكثير من المشاريع والخدمات والمساكن، أو بشكل غير مباشر نتيجة إيقاف العديد من الأنشطة والخدمات فى مناطق مختلفة.