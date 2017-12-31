العثور على جثة شاب داخل منزله بحى الزهور ببورسعيد





بورسعيد – محمد فرج

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب يناهز الثانية والتلاتين من عمرة ملقى على الأرض بصالة منزله بحى الزهور وبجوار دلو مملوء بالماء وبعض منه مسكوب بمحيط الجثة وتحرر المحضر اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقى اللواء أمجد عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد إخطارا يفيد العثور على جثة شاب يدعى ع . ف خ 32 سنه ملقى على الأرض بصالة منزلة الكائن بحى الزهور وبجوار دلو مملوء بالماء .

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمباحث قسم شرطة الزهور لتكثيف التحريات للوقوف على الأسباب التى أدت للوفاة .

وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة التى أمرت بإنتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة للـتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه لمباشرة التحقيق .