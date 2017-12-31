"الصخور للصناعات البلاستيكية" تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل الأسبوع الماضى





كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث حجم التداول، وبلغت 10129.3 ألف ورقة بقيمة قدرها 3250.5 ألف جنيه خلال شهر، الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وأضاف تقرير البورصة، أن الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 2291.3 ألف ورقة، بقيمة قدرها 7420 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث الشركة الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، بحجم تداول بلغ 2148.5 ألف ورقة، وبقيمة 3971 ألف جنيه.

وجاءت شركتا انترناشيونال بزنيس كوربورشين للتجارة والتوكيلات التجارية، فرتيكا للبرمجيات فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 3.6 ألف ورقة بقيمة 10 ألف جنيه، 2.5 ألف ورقة مالية 4.9 ألف جنيه.