الصحة: قافلة طبية مجانية للحماية من روماتيزم القلب بحى الأسمرات

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان تنفيذ قافلة طبية للبرنامج القومى لروماتيزم القلب بوزارة الصحة والسكان للاكتشاف المبكر عن روماتزيم القلب للأطفال من سن 5 سنوات ألى 15عاما، بحى الأسمرات محافظة القاهرة.

تأتى هذه القافلة ضمن توجيهات الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، لحماية قلوب المصريين من روماتزيم القلب.

وأوضح الدكتور محمد شوقى، رئيس قطاع الطب العلاجى، أنه تم الكشف على 166 مواطناً وإقامة ندوة للتوعية الصحية من المرض، يوم الأربعاء الماضى، مشيراً إلى استخدام أحدث اجهزة القلب الـ Echo المحمولة والتى تعتمد على المواجات المخصصة لتصوير عضلة القلب بدقة ووضوح، بالإضافة إلى متابعة الحالات المصابة وتسجيلها في البرنامج الإلكترونى.

وأكد أن هذه القوافل تستهدف الوصول إلى أهالى العشوائيات، والمناطق المحرومة بجميع أنحاء مصر وتمثل هذه القافلة رقم 160، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ قوافل بحلايب وشلاتين والنوبة بأسوان بالإضافة إلى أغلب محافظات الجمهورية.

من جانبه أكد الدكتور علاء الغمراوى، مدير البرنامج القومي لروماتزم القلب، بان هذه القوافل تمثل أحد محاور البرنامج للوصول إلى مصر خالية من روماتزم القلب، فضلاً عن وجود 30 مركزاً يغطى جميع محافظات مصر ويقدم الخدمة بالمجان، ومجهزة بأحدث الأجهزة مع فريق طبي مدرب بأحدث التقنيات المهارية ووفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية.