"الصحة" تعدم 2.7 طن أغذية فاسدة تزامناً مع احتفالات رأس السنة





كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إعدام 2 طن و706 كيلوجرام أغذية متنوعة، و291 لتر سوائل لتغيرها فى الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمى، ضمن الحملات التى قامت بها مراقبة الأغذية على مستوى الجمهورية، فى الفترة من 24 ديسمبر الجارى وحتى اليوم، تزامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد.

وأوضحت الدكتورة مايسة حمزة، مدير عام إدارة مراقبة الأغذية بوزارة الصحة، فى بيان اليوم، أنه تم ضبط 175 كيلو جرام أغذية متنوعة، كما تم سحب 1634 عينة أغذية وإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمى، لافتة إلى أنه تم المرورعلى 896 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية المطلوبة.

وأضافت مدير إدارة مراقبة الأغذية، أنه تم تحرير 838 محضر حيال المخالفات التى تم رصدها وعرضها على النيابة التى تباشر التحقيقات، كما تم التوصية بإيقاف تشغيل 88 منشأة غذاية لوجود مخالفات بها أو لعدم وجود ترخيص.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان إلى أن الوزارة ماضية فى تنفيذ هذة الحملات المستمرة لتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الاشتراطات الصحية لها ولن يتم التهاون مع أى منشأة غذائية تفتقد للاشتراطات الصحية الواجب توافرها حرصاً على الصحة العامة للمواطنين، لافتا إلى دورية فحص عينات من الأغذية وتحليلها، كما يتم مراجعة الشهادات الصحية للعاملين بهذه المنشآت.

وأكد أن مراكز السموم بالمحافظات رفعت درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، مشيرا إلى توافر الأدوية والأمصال المختلفة بجميع أنحاء الجمهورية، والتنسيق بين مراكز السموم ومركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة، والإبلاغ الفورى عن أى حالات تسمم فور وصولها.