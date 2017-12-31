video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 01 يناير 2018 05:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الصحة: إصابة 10 مواطنين فى حادث انقلاب اتوبيس بالفيوم

الأحد، 31 ديسمبر 2017 06:23 م
الصحة: إصابة 10 مواطنين فى حادث انقلاب اتوبيس بالفيوم د. خالد مجاهد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة


كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، إصابة 10 مواطنين فى حادث انقلاب اتوبيس بطريق مصر الفيوم بمدخل مدينة الفيوم، اتجاه القاهرة.
 
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف مجهزة نقلت جميع المصابين إلى مستشفى الفيوم للتأمين الصحى.
 
 
وأشار "مجاهد" إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه نزيف داخلى، وكسور وجروح بأماكن متفرقة بالجسد، وكدمات بالعمود الفقرى والصدر، مؤكداً توافر الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات وأكياس الدم بالمستشفى، وأ، جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صندوق تحيا مصر يعلن إنجازات عام 2017 فى مجالات الصحة وتطوير العشوائيات

وزارة الصحة

اخبار مصر

مصر اليوم



لا تفوتك
الأمن الوطنى هزم الإرهاب فى 2017.. تعرف على أبرز ضرباته الأمنية الناجحة

الأمن الوطنى هزم الإرهاب فى 2017.. تعرف على أبرز ضرباته الأمنية الناجحة

يحيى موسى صانع الانتحاريين والمشرف الأول على استهداف الكنائس.. تعرف عليه

يحيى موسى صانع الانتحاريين والمشرف الأول على استهداف الكنائس.. تعرف عليه

النجوم يودعون 2017.. هنيدى ساخرا: كانت خفيفة وهادئة.. ودرة: أثبتت لى مين أصدقائى الحقيقيين.. ونور الشربينى: من أسعد السنين وذكرياتها ستستمر معى للنهاية.. عمرو سلامة: السنة دى بالنسبالى "الشيخ جاسكون"

النجوم يودعون 2017.. هنيدى ساخرا: كانت خفيفة وهادئة.. ودرة: أثبتت لى مين أصدقائى الحقيقيين.. ونور الشربينى: من أسعد السنين وذكرياتها ستستمر معى للنهاية.. عمرو سلامة: السنة دى بالنسبالى "الشيخ جاسكون"

"الآثار": الفراعنة أول من إحتفلوا بالعام الجديد وسموه "وبت ورنبت ونفرت" وكانوا يخرجون للحدائق ويصالحون خصومهم.. الأقصر تنهي إستعداتها للإحتفال برأس السنة.. ومدير الأمن يعلن تأمين معالم المحافظة علي مدار الساعة

"الآثار": الفراعنة أول من إحتفلوا بالعام الجديد وسموه "وبت ورنبت ونفرت" وكانوا يخرجون للحدائق ويصالحون خصومهم.. الأقصر تنهي إستعداتها للإحتفال برأس السنة.. ومدير الأمن يعلن تأمين معالم المحافظة علي مدار الساعة

اعرف جسمك.. القلب.. هكذا تدور حياتك داخل 4 غرف بحجم قبضة اليد

اعرف جسمك.. القلب.. هكذا تدور حياتك داخل 4 غرف بحجم قبضة اليد

نوكيا تستعد لطرح نسخة 4G من هاتف 3310 تدعم "واتس آب" و"ماسنجر"

نوكيا تستعد لطرح نسخة 4G من هاتف 3310 تدعم "واتس آب" و"ماسنجر"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة