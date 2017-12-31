الصحة: إصابة 10 مواطنين فى حادث انقلاب اتوبيس بالفيوم





كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، إصابة 10 مواطنين فى حادث انقلاب اتوبيس بطريق مصر الفيوم بمدخل مدينة الفيوم، اتجاه القاهرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف مجهزة نقلت جميع المصابين إلى مستشفى الفيوم للتأمين الصحى.

وأشار "مجاهد" إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه نزيف داخلى، وكسور وجروح بأماكن متفرقة بالجسد، وكدمات بالعمود الفقرى والصدر، مؤكداً توافر الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات وأكياس الدم بالمستشفى، وأ، جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.