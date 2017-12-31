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الأحد، 31 ديسمبر 2017 09:33 م
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الشرطة الأمريكية تعتقل مسلحا داخل فندق بولاية تكساس قبل احتفالات الكريسماس

الأحد، 31 ديسمبر 2017 06:50 م
الشرطة الأمريكية تعتقل مسلحا داخل فندق بولاية تكساس قبل احتفالات الكريسماس عناصر من الشرطة الأمريكية


واشنطن (أ ف ب)
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أعلنت شرطة هيوستن فى تكساس، الأحد توقيف رجل بحوزته كمية من الأسلحة فى فندق شاهق، من المقرر أن يشهد احتفالات بحلول برأس السنة.

وأثارت عملية التوقيف، التى جاءت فى وقت تستعد المدن فى الولايات المتحدة ودول العالم لاحتفالات رأس السنة، مخاوف من تكرار مجزرة لاس فيجاس التى نفذها ستيفن بادوك فى الاول من أكتوبر عندما أطلق النار، من غرفة فندق، على حشد يحضر حفلا موسيقيا موقعا 58 قتيلا و489 جريحا.

وأعلنت شرطة هيوستن، أنها لم تتوصل بعد إلى تحديد ما إذا كانت نوايا الرجل سيئة، كما أنها لم تكشف هويته، وأوضح اللفتنانت جوردن ماكينتوش، أنه تم طلب الشرطة الى فندق "حياة ريجنسي" بعيد منتصف الليل للتعامل مع "مشبوه عدائى وثمل".

وقال ماكينتوش فى مقابلة عبر الفيديو اجراها معه الموقع الالكترونى "هيوستن كرونيكل" ان الشرطيين الذين كانوا اول من لبى النداء اضطروا الى طلب الدعم عندما رفض الرجل الامتثال لأوامرهم.

وأضاف أنه عندما رافق عناصر الشرطة الرجل الى غرفته عثروا على "بنادق عدة". واوردت وسائل اعلام اخرى انه عثر بين الاسلحة على بندقية نصف آلية من نوع "ايه-ار 15"، وبندقية صيد، ومسدس، وكمية كبيرة من الذخيرة.

وتابع ماكينتوش انه تم توقيف المشتبه به لحيازته اسلحة غير مرخص لها وتعديه على املاك الغير. لكنه اضاف ان الرجل كان ثملا لدرجة تعذر معها استجوابه من قبل الشرطة.


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