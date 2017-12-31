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السيطرة على حريق هائل بمخزن للخردة بالدقهلية

الأحد، 31 ديسمبر 2017 02:09 ص
السيطرة على حريق هائل بمخزن للخردة بالدقهلية حريق - أرشيفية


الدقهلية شريف الديب
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة علي حريق هائل قد شب بمخزن يستخدم لتجميع الخردة بعزبة صبحى التابعة لبندر بلقاس.

 

تلقي اللواء أيمن الملاح مدير امن الدقهلية ، إخطارا من العميد مروان عبد المعطى مدير إدارة الحماية المدنية ، بورود بلاغ من أهالى عزبة صبحى ببندر بلقاس ، يفيد باندلاع حريق هائل فى مخزن لتجميع الخردة والحديد.

 

وعلى الفور انتقل العقيد هيثم فتحى حجى مأمور مركز شرطة بلقاس ، والرائد حسام عبد المنعم رئيس مباحث المركز ، وسيارات الإطفاء الى مكان الحريق وتبين أن المخزن ملك المواطن محمد مراد محمد ومقيم عزبة إمبابة وتم الدفع بأربع سيارات مطافي وتم السيطرة على الحريق ، قبل أن يمتدد للأماكن المجاورة ، ولم يعرف سبب الحريق وتم استدعاء صاحب المخزن والأدلة الجنائية للكشف عن أسبابه ، وتم تحرير المحضر رقم 13403 لسنة 2017 إدارى بلقاس، وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


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