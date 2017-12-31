السيطرة على حريق هائل بمخزن للخردة بالدقهلية





الدقهلية شريف الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة علي حريق هائل قد شب بمخزن يستخدم لتجميع الخردة بعزبة صبحى التابعة لبندر بلقاس.

تلقي اللواء أيمن الملاح مدير امن الدقهلية ، إخطارا من العميد مروان عبد المعطى مدير إدارة الحماية المدنية ، بورود بلاغ من أهالى عزبة صبحى ببندر بلقاس ، يفيد باندلاع حريق هائل فى مخزن لتجميع الخردة والحديد.

وعلى الفور انتقل العقيد هيثم فتحى حجى مأمور مركز شرطة بلقاس ، والرائد حسام عبد المنعم رئيس مباحث المركز ، وسيارات الإطفاء الى مكان الحريق وتبين أن المخزن ملك المواطن محمد مراد محمد ومقيم عزبة إمبابة وتم الدفع بأربع سيارات مطافي وتم السيطرة على الحريق ، قبل أن يمتدد للأماكن المجاورة ، ولم يعرف سبب الحريق وتم استدعاء صاحب المخزن والأدلة الجنائية للكشف عن أسبابه ، وتم تحرير المحضر رقم 13403 لسنة 2017 إدارى بلقاس، وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.