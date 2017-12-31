الرئيس العراقى: النصر ما كان ليتحقق لولا بطولة الشعب العراقى كافة





بغداد (أ ش أ)

أكد الرئيس العراقى فؤاد معصوم اليوم الأحد، أن النصر ما كان ليتحقق لولا بطولة الشعب العراقى بجميع مكوناته وأطيافه، مهنئا العراقيين والعالم أجمع بمناسبة العام الجديد.

وقال معصوم - فى كلمة بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية - "نتقدم بأحر التهانى إلى أبناء شعبنا العراقى بكل مكوناته وإلى شعوب العالم كافة، كما نتمنى أن يكون العام المقبل عام خير وسلام وتقدم وازدهار ومحبة للجميع"، مشيرا إلى أن العام المنصرم كان عام النصر العظيم للشعب العراقى على الإرهاب وعلى تنظيم داعش فى معركة بطولية خالدة أثارت تقدير وإعجاب وتضامن شعوب العالم.

وأضاف أن هذا النصر ما كان ليتحقق لولا صلابة وعمق الوحدة الوطنية، وبطولة وتضحيات الشعب العراقى، والكفاءة القتالية للقوات المسلحة بكافة تشكيلاتها، وكل من ساهم فى صنع هذا النصر.

وقال معصوم إن استقبال العام الجديد يأتى بالمزيد من الإرادة والعزم على تعزيز وحدة العراق والعراقيين، وكذلك تعزيز قيم الديمقراطية والتمسك الثابت بمبادئ الدستور، وضرورة بناء دولة المؤسسات والمواطنة والحقوق، فضلا عن تطوير العملية السياسية بما يضمن نجاح وتقدم النظام الديمقراطى الاتحادى، معربا عن آماله فى أن يعود النازحون والمهجرون والمهاجرون إلى مدنهم وقراهم بأمان وحرية.