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الأحد، 31 ديسمبر 2017 09:34 م
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الرئيس الصينى يتعهد دعم الأمم المتحدة ورفع مستوى معيشة مواطنيه

الأحد، 31 ديسمبر 2017 05:48 م
الرئيس الصينى يتعهد دعم الأمم المتحدة ورفع مستوى معيشة مواطنيه الرئيس الصينى شئ جين بينج


بكين (أ ف ب)
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 تعهد الرئيس الصينى شى جين بينج الأحد، أن تؤدى بلاده دورها فى الدفاع عن النظام الدولى ومكافحة التغير المناخى والعمل على رفع مستوى معيشة مواطنيها، وذلك فى خطابه لمناسبة حلول العام الجديد.

وأكد شى أن بلاده ملتزمة الإصلاحات الاقتصادية فى العام 2018، الذى يتزامن مع ذكرى مرور اربعين عاما على التحول الاقتصادى الذى قاده الزعيم دينج شياو بينج، وقال إن "الاصلاح والانفتاح هما الطريق الذى يجب أن نسلكه لتحقيق التقدم فى الصين المعاصرة ولتحقيق الحلم الصينى".

ووعد الرئيس فى خطابه الذى نقلته وكالة شينخوا الرسمية بان يخرج جميع سكان الأرياف بحلول العام 2020 من نطاق الفقر.

وأوضح أنها ستكون المرة الأولى فى تاريخ الصين يتم فيها القضاء على الفقر المدقع، مشددا على أن ذلك يمثل "وعدنا الرسمى".

واعترف شى بوجود تقصير فى العمل الحكومى، وأضاف "لذا يجب أن نعزز شعورنا بالمسؤولية ونقوم بعمل جيد لضمان رفاه الناس". 


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